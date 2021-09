Zastrzyk funduszy dla onkologii

Dlaczego akceleratory są tak istotne? I czym one są? To prawdziwe zbawienie dla onkologii! Akcelerator to sprzęt niezbędny do naświetlań. Te najnowsze pozwalają skrócić czas napromieniowania. To bardzo ważne, bo pacjent mniej się męczy i łatwiej mu wtrzymać w idealnym bezruchu kilka minut niż, jak dawniej, pół godziny. A co za tym idzie napromienianie jest bardziej dokładne, czyli skuteczniejsze. Nowe akceleratory dają też możliwość dostosowania terapii do każdego pacjenta indywidualnie. Z niezwykłą precyzją uderzają wiązką promieniowania w guzy nowotworowe, omijając zdrowe tkanki i minimalizując szkody dla organizmu. Kolejną ogromną zaletą jest wysoka wydajność akceleratorów. Dzięki niej w tym samym czasie można wyleczyć więcej pacjentów – a o to przecież chodzi.