Rybnik. Napadła na sklep, groziła nożem i ukradła 3 tysiące złotych

Atak nie tylko w Czerwionce-Leszczynach

Po doprowadzeniu do prokuratury oboje zatrzymani usłyszeli zarzuty. Sąd Rejonowy w Rybniku przychylił się do wniosku śledczych oraz prokuratora i aresztował podejrzanych na trzy miesiące. Grozi im kara od 3 do 12 lat więzienia.