Piekary Śląskie. Znów rodzinnie. Szpital przywrócił porody rodzinne

Od 7 stycznia w szpitalu w Piekarach Śląskich przywrócone zostały porody rodzinne. Osoby w nich uczestniczące zobowiązane są do wypełnienia ankiety w izbie przyjęć, a całą procedurę przeprowadza nadzorująca ją położna, która przekaże ewentualne wątpliwości dotyczące statusu epidemiologicznego lekarzowi dyżurnemu.

Piekary Śląskie. Porody z osobą towarzyszącą

Osoba towarzysząca może przebywać w sali porodowej od chwili rozpoczęcia porodu do dwóch godzin po porodzie. Personel medyczny decyduje o momencie wejścia osoby towarzyszącej do sali porodowej. Po wejściu nie należy jej opuszczać oraz zachować bezpieczny dystans pomiędzy personelem medycznym. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich zaleceń personelu medycznego.