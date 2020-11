Gliwice. Łóżka od WOŚP w kolejnym śląskim mieście

Od początku pandemii do placówek medycznych w kraju trafił sprzęt o wartości niemal 50 mln zł. To 200 łóżek do intensywnej opieki medycznej, kilkadziesiąt respiratorów i prawie 3 mln maseczek. O wszystkim tym przypomina Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która kolejny raz zadbała o wsparcie szpitali.

Łóżka od WOŚP trafią na oddział obserwacyjno-zakaźny (Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach)