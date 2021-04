Orzesze. Młotkiem zaatakował żonę, musi opuścić mieszkanie

- W rozmowie z policjantami mąż poszkodowanej przyznał, że tego dnia między nim a żoną doszło do nieporozumienia, a on, w przypływie emocji , uderzył ją kilkakrotnie młotkiem w głowę – informuje komenda policji w Orzeszu.

Orzesze. 70-latek młotkiem zaatakował żonę

Kobieta trafiła do szpitala. Według informacji uzyskanych od lekarza, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 70-latek natomiast został zatrzymany i trafił dopolicyjnego aresztu. W środę policjanci doprowadzili go do prokuratury, gdzie po przesłuchaniu usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grożą mu nie mniej niż trzy lata więzienia.