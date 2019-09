Horoskop dzienny na środę 11 września 2019 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop w najbliższej przyszłości

Horoskop dzienny dla wodnika

Wodnik (20.01-18.02)Mierz siły na zamiary. Nie ma niczego złego w podejmowaniu nowych wyzwań, dopóki nie rzucasz się na zbyt głęboką wodę. Horoskop dzienny uprzedza, że wszystko w nadmiarze może być zgubne i ambicje nie są w tym wypadku wyjątkiem od reguły. Osiągnąłeś pewien cel i masz prawo być z siebie dumnym. Nie oznacza to jednak, żebyś pysznił się swoimi zdolnościami, stale opowiadając o nich znajomych. Skromność i pokora są podstawą, bez której nie zbudujesz pozytywnej reputacji.

Horoskop dzienny dla ryb

Ryby (19.02-20.03) Horoskop dostrzega, że zaczyna ogarniać cię niepewność i brak wiary we własne możliwości. Zastanów się jednak, czy aby na pewno nie wymagasz od siebie więcej, niż od innych. Stałe porównywanie swoich działań do osiągnięć osób trzecich nie przyniesie niczego dobrego. W sprawach miłosnych również nie powinieneś ulegać presji znajomych. Jesteś bardzo wrażliwy, przez co łatwo cię zranić. Lepiej pozostać samemu niż wdać się na siłę w toksyczną relację. Uwierz w siebie i nie zbaczaj z wyznaczonej ścieżki. Chociaż jest kręta, na jej końcu czeka sukces. Po drodze do celu w końcu spotkasz osobę, która będzie dla ciebie prawdziwym wsparciem.

Horoskop dzienny dla barana

Baran (21.03-19.04) Nie słuchaj rad ludzi, który robią pewne rzeczy jedynie dla poklasku. Według horoskopu, w życiu baranów może bardzo namieszać pewien plotkarz. Bądź czujny i strzeż swoich spraw prywatnych oraz planów biznesowych. Ktoś może spróbować wykraść twoje pomysły, aby następnie przedstawić je, jako własne. Najlepiej postąpisz, jeżeli ograniczysz prace grupowe na rzecz zadań indywidualnych. Intuicja cię nie zawiedzie i wkrótce przekonasz się, że obrana taktyka jest dobra. Jesteś samodzielny. Nie potrzebujesz osób trzecich, aby osiągnąć zamierzony cel.

Horoskop dzienny dla byka

Byk (20.04-22.05) Horoskop miłosny przewiduje, że w twoim zwykle uporządkowanym życiu zapanuje niecodzienny chaos. Zwykle lubisz mieć wszystko dopięte na ostatni guzik, pilnujesz terminów i nie zostawiasz ważnych spraw na ostatnią chwilę, ale tym razem będziesz musiał działać pod presją czasu. Chociaż na początku nie będziesz zadowolony z takiego obrotu wydarzeń, dzięki niemu zdobędziesz doświadczenie, które bardzo przyda ci się w dalszym rozwoju kariery. Jeżeli jednak nie zdołasz poradzić sobie z pewnym zadaniami samodzielne, słuchaj rad skorpionów i raków. Są po twojej stronie, przez co chętnie pomogą.

Horoskop dzienny dla bliźniąt

Bliźnięta (23.05-21.06) Aby osiągnąć coś, czego nigdy nie miałeś, musisz robić rzeczy, których nigdy nie robiłeś. Zgodnie z horoskopem, bliźnięta nie powinny martwić się o to, co pomyślą o nich osoby trzecie. Nigdy nie sprostasz oczekiwaniom wszystkich, dlatego skup się na ludziach wznoszących najwięcej pozytywów do twojego życia. Przed tobą aktywny okres. Podróżuj, rozwijaj się, spędzaj czas z rodziną i przyjaciółmi. Czas zamknąć w życiu przygnębiający rozdział, by pozytywnie nastawić się na przyszłość.

Horoskop dzienny dla raka

Rak (22.06-22.07) Horoskop dzienny dostrzega, że nieumyślnie zraniłeś osobę, która jest dla ciebie ważna. W przypływie emocji powiedziałeś o kilka słów za dużo, czego bardzo żałujesz. Bagatelizując sytuację, wcale nie poprawisz waszej relacji. Zdobądź się na odwagę, przeproś i na spokojnie omów z bliskim całą sytuację. Im dłużej będziesz to opóźniał, tym trudniej będzie ci zacząć konwersację. Gdy dokładnie wyjaśnisz swoje stanowisko, błyskawicznie odzyskasz wewnętrzny spokój.

Horoskop dzienny dla lwa

Lew (23.07-23.08) Gwiazdy obdarzyły dzisiaj lwy wyjątkową kreatywnością i chęcią do działania. Wykorzystaj szczęśliwą passę. Jeżeli spędzisz ten dzień na biernym odpoczynku w domu, z pewnością będziesz żałować. To dobry na moment na wprowadzanie w życie własnych pomysłów. Horoskop uprzedza, że będziesz w centrum uwagi, dzięki czemu szybko dotrzesz nawet do ludzi, z którymi wcześniej nie miałeś zbyt dobrych stosunków. W godzinach wieczornych działaj zgodnie z zasadą „Co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj”, a unikniesz zaległości, z którymi będą borykać się twoi znajomi.

Horoskop dzienny dla panny

Panna (24.08-22.09) Horoskop miłosny zwraca uwagę na fakt, żebyś nie oceniał książki po okładce. Dotyczy to zarówno relacji romantycznych, jak i nawiązywania nowych przyjaźni. Wkraczasz w nowe towarzystwo, złożone z wielu barwnych osobowości. Miej jednak na uwadze, że pierwsze wrażenie bywa mylne, a niektórzy zyskują przy bliższym poznaniu. Bratnią duszą odnajdziesz w kimś zamkniętym i nieśmiałym. Zbliży was podobieństwo doświadczeń oraz podobne zainteresowania. Nowy znajomy będzie jednak osobą płochliwą, dlatego w pierwszej fazie znajomości, spróbuj nie wywierać na nim żadnej presji.

Horoskop dzienny dla wagi

Waga (23.09-22.10) Dzień zacznie się bardzo leniwie i niezwykle ciężko będzie ci znaleźć motywację do pracy. Chociaż tego poranka faktycznie odczujesz wyjątkowe osłabienie, niechęć nie jest efektem jednego dnia. Jeżeli dokładnie się zastanowisz, zauważysz, że od dłuższego czasu obowiązki służbowe przestały sprawiać ci satysfakcję i wykonujesz je machinalnie. Jeżeli czujesz się niedoceniany, a przy tym coraz częściej wykonujesz zadania, które są poniżej twoich kompetencji, powiedz o tym szefowi. Horoskop biznesowy przypomina, że bardzo często o rozwój kariery musimy zawalczyć sami.

Horoskop dzienny dla skorpiona

Skorpion (23.10-21.11) Kto nie ryzykuje, ten nie ma. Chociaż skorpiony są zazwyczaj zwolennikami bezpiecznych, sprawdzonych wyborów, tym razem powinieneś postawić na odrobinę szaleństwa. Horoskop dzienny przeczuwa, że zaczynasz odkrywać w sobie przedsiębiorczego ducha, który w połączeniu ze szczęśliwą aurą, pomoże ci dobrze zainwestować posiadane środki. To okres udanych zakupów, zastrzyku gotówki i atrakcyjnych ofert. Uważaj jednak, na osoby zawistne, których w twoich otoczeniu niestety nie brakuje. Zazdrośnicy mogą działać na twoją niekorzyść, dlatego ze swoich sekretów i obaw zwierzaj się jedynie zaufanym osobom.

Horoskop dzienny dla strzelca

Strzelec (22.11-21.12) Twój horoskop dzienny radzi, żebyś spojrzał na bieżącą sytuację nieco łaskawszy okiem. Ostatnio optymizm jest ci daleki, ale nie masz podstaw, by uważać, że prześladuje cię pech. Wyznaczyłeś sobie bardzo ambitny cel. Potknięcia na starcie są całkowicie naturalne, a ludzie najlepiej uczą się na błędach. Stałe porównywanie do osób starszych i bardziej doświadczonych wywołuje u ciebie jedynie szereg zbędnych frustracji. Pamiętaj, że pozytywne podejście potrafi zdziałać cuda. Zachowaj równowagę między życiem i pracą, pozwalając sobie na odpoczynek na świeżym powietrzu. Kontakt z naturą przyniesie ci ukojenie, dlatego pomyśl o wyjeździe na weekend lub chociaż popołudniowym spacerze w parku.