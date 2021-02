Łazy. Zajmowali się uprawą marihuany, teraz zajmie się nimi sąd

Dzięki współpracy policjantów wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policjiw Lublinie i policjantów z komisariatu w Łazach zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy zorganizowali - jak zaznaczyli funkcjonariusze - profesjonalną plantację konopi indyjskich. - Mieszkańcy województwa śląskiego pod koniec ubiegłego roku na terenie gminy Łazy wynajęli dom jednorodzinny. Na strychu stworzyli specjalistyczną plantację konopi indyjskich. Śledczy zabezpieczyli łącznie 86 krzewów i ponad cztery kilogramy suszących się roślin - poinformowała śląska ;policja. To nie wszystko. Policjanci ponadto w pomieszczeniu zabezpieczyli profesjonalny sprzęt, stosowany w uprawie marihuany:, czyli: lampy, dmuchawy, nagrzewnice i inne niezbędne do produkcji narkotyku przedmioty.