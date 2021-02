Trzebiszewo. Luksusowe audi z Niemiec porzucone w środku lasu. Miało włączony silnik

Trzebiszewo. Porzucone audi w lesie

Podejrzenie strażników wzbudził fakt, że samochód marki Audi był bez opon i nie miał tablic rejestracyjnych. Auto miało jednak odpalony silnik. W pobliżu nie było nikogo, do kogo mógł należeć pojazd.

Sprawa została zgłoszona na policję. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze. Ustalili oni, że znalezione audi jest warte co najmniej 200 tysięcy złotych.

Co więcej, okazało się także, że samochód został skradziony na terenie Niemiec. Audi zostało zabezpieczone do dalszych czynności. Śledczy mają zamiar ustalić także to, jak znalazło się w lesie koło Trzebiszewa.