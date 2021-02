Międzynarodowa akcja policji. Rozbito gang fałszerzy leków

Śledztwo trwało kilkanaście miesięcy. Funkcjonariusze ustalili, że kilkanaście osób działających na terenie Europy w ramach zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej, od co najmniej lutego 2018 roku mogło sprowadzić z Azji do Polski prawie pół tony substancji czynnej. Towar ten następnie przesyłano poza granice kraju , gdzie produkowano podrabiane leki.

Według śledczych kilkadziesiąt milionów sfałszowanych produktów największych światowych koncernów farmaceutycznych mogło trafić do Polski. Produkty te dalej sprzedawane były za pośrednictwem stron internetowych odbiorcom w Europie i USA. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie gangu kradli także z zakładów farmaceutycznych oryginalne lekarstwa.

Pieniądze pochodzące ze sprzedaży medykamentów trafiały na specjalnie utworzone w tym celu rachunki bankowe, a następnie były inwestowane. Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie gangu mogli wprowadzić do obrotu produkty lecznicze o wartości co najmniej 7 milionów złotych.

Międzynarodowa akcja służb. Zatrzymano 13 osób

Gang rozbito w ubiegłym tygodniu. We Włoszech, Francji i w Polsce zatrzymano jednocześnie 13 osób. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono luksusowe pojazdy warte ok. 600 tys. zł, a także pieniądze w kwocie ponad 900 tys. zł.

W Polsce, przy wsparciu policjantówCBŚP ze Szczecina, Radomia i Warszawy, przeprowadzono działania w województwie mazowieckim, zachodniopomorskim i łódzkim. W trakcie przeszukań funkcjonariusze przejęli komponenty służące do produkcji leków, setki tysięcy opakowań, ulotki informacyjne, substancje czynne oraz gotowe produkty lecznicze, o łącznej wartości co najmniej 25 milionów złotych. Zabezpieczono m.in. leki onkologiczne, psychotropowe, anaboliki i środki na potencję, 15 kg substancji czynnej, a także inne półfabrykaty służące do wytwarzania produktów leczniczych. Przejęto także fałszywe dokumenty tj. dowody osobiste, przedmioty przypominające broń palną, a także kokainę i marihuanę.