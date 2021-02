Gangsterzy z Pruszkowa znów na wolności. Śledczy nie zgromadzili wystarczających dowodów

Niegdyś doniesieniami o dokonywanych przez nich przestępstwach żyła cała Polska. Gang pruszkowski trzymał w szachu niemal połowę kraju, pozwalając sobie na ogromną zuchwałość wobec stróżów prawa. Tamte czasy minęły, a szefowie grupy przestępczej trafili do więzienia. Po latach, gdy już opuścili zakłady karne wciąż mają problemy z prawem.

"Słowik", "Wańka" i "Parasol" zostali zatrzymani 1 lutego 2017 roku pod zarzutem zorganizowania tzw. karuzeli vatowskiej, a więc wyłudzenia od państwa dużego zwrotu podatku VAT. Choć proces zaczął się ponad cztery lata temu, wyroku w niej nie usłyszeliśmy do dziś. We wtorek 26 stycznia w jednym z warszawskich sądów odbywała się kolejna rozprawa. Po jej zakończeniu wspomniana trójka oskarżonych została zatrzymana przez funkcjonariuszy CBŚP i przewieziona do Szczecina, gdzie usłyszała zarzuty związane z zupełnie innym przestępstwem.