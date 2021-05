Katowice. Pijane "tornado" przy Uniwersyteckiej. Szedł i niszczył kolejne auta. Zdążył ponad 10

Dwóch mężczyzn w wieku 20 lat przyznało się do zniszczenia samochodów. Tłumaczyli, że wracali z imprezy i im "coś odwaliło”. Ich kolega przyznał się z kolei do posiadania narkotyków. Za zniszczenie mienia grozi im kara do 5 lat więzienia, a za posiadanie narkotyków do 3 lat więzienia.