Katowice. Niszczyli samochody, bo im "coś odwaliło”

Katowice. Zniszczyli trzy samochody

Dwóch mężczyzn w wieku 20 lat przyznało się do zniszczenia samochodów. Tłumaczyli, że wracali z imprezy i im "coś odwaliło”. Ich kolega przyznał się z kolei do posiadania narkotyków. Za zniszczenie mienia grozi im kara do 5 lat więzienia, a za posiadanie narkotyków do 3 lat wiezienia. Jednym z mężczyzn, który niszczył samochody, był 20-letni Patryk G., piłkarz GKS Katowice. Klub potwierdził informację i ukarał swojego zawodnika naganą oraz karą finansową, która zostanie przeznaczona na cele społeczne.