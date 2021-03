Katowice. Oddadzą hołd Jerzemu Kukuczce. Miasto wybuduje Centrum Himalaizmu jego imienia

Budowa Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki to jedno z przedwyborczych zobowiązań prezydenta Katowic Marcina Krupy na obecną kadencję. Muzeum imienia najsłynniejszego polskiego himalaisty ma powstać w dzielnicy Bogucice, u zbiegu ulic Markiefki i Katowickiej, gdzie przez wiele lat mieszkał Kukuczka, w pobliżu tamtejszej bazyliki. - Jerzy Kukuczka to bardzo ważna postać dla naszego miasta. Katowiczanin, który ambitnie dążył do realizacji swoich celów, a dzięki wytrwałości i determinacji, zdobył Koronę Ziemi. Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki ma być z jednej strony miejscem upamiętniającym tego wybitnego himalaistę, a z drugiej ma rozpalać w młodych ludziach zainteresowanie chodzeniem po górach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.