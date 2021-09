Katowice. Nowe zasady przejazdu przez rondo Ziętka, ma być mniej wypadków

Rondo im. gen. Jerzego Ziętka obok Spodka w obecnym kształcie istnieje od 2006 r., kiedy oddano do użytku przebiegający pod nim 650-metrowy tunel Drogowej Trasy Średnicowej. Od tego czasu ruch się zmniejszył, ale mimo to dochodzi tam do kolizji i wypadków. Przyczyną większości z nich jest nieprawidłowa zmiana pasa ruchu. - Przejazd przez katowickie rondo bywa problematyczny dla wielu kierowców – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa. - Dlatego jako miasto podjęliśmy działania mające na celu zmienić organizację ruchu na rondzie w taki sposób, aby poruszanie się było jeszcze prostsze i bardziej bezpieczne – dodał.