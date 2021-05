Katowice. Nowe drzewa przy ul. Raciborskiej. Wycięto kasztany posadzono klony

Katowice. Za kasztanowce posadzono klony

Posadzone klony to odmiana Huibers Elegant. Kiedy kwitną, pokrywają się zielono-żółtymi wiązkami kwiatów, które przyciąga pszczoły, motyle i inne owady ze względu na wyjątkowy nektar. Ta odmiana klonu polnego bardzo dobrze rośnie nawet w trudnych warunkach i małej przestrzeni dla rozwoju systemu korzeniowego, np. wzdłuż ulic. Drzewo osiąga wysokość do 15 metrów wysokości i szerokość około 6 metrów, koronę ma początkowo wąską, a później szeroką i owalną. To sprawia, że Huibers Elegant szczególnie nadaje się na drzewo uliczne.