Katowice. Problem jest spory. "Miszczowie parkowania" blokują miasto. Ale już nie bezkarnie

W dniach od 10 do 16 maja straż miejska przeprowadziła 419 interwencji związanych z akcją "Wyzwanie: parkowanie!". Najwięcej – 221 – dotyczyło niestosowania się do znaków zakazu zatrzymania i postoju oraz – 126 - niestosowania się do innych niż znaki drogowe ograniczeń i zakazów zatrzymania i postoju (ścieżki rowerowe, parkowanie na podjeździe do bram, na przejściach dla pieszych itp.). 50 interwencji miało związek z rozjeżdżaniem zieleńców.