Katowice. Koniec pobłażania, mandat za złe parkowanie

- Za nami pierwsza faza akcji "Wyzwanie: parkowanie!" w śródmieściu i Koszutce, podczas której kierowcy otrzymywali mandaty-ulotki informujące o akcji oraz możliwych karach za nieprawidłowe parkowanie. Od jej rozpoczęcia straż miejska interweniowała aż 521 razy i rozdała blisko 2000 ulotek. Mam nadzieję, że każdy, kto otrzymał taki mandat, weźmie to sobie do serca i będzie parkował w sposób zgodny z przepisami. Od dziś kończymy z przymykaniem oka i rozpoczynamy dyscyplinowanie kierowców poprzez prawdziwe mandaty, blokady na koła, a w skrajnych przypadkach nawet odholowanie samochodu. Do strażników miejskich dołączą także policjanci, aby te działania były prowadzone jeszcze sprawniej – zapowiada Marcin Krupa, prezydent Katowic, który podkreślił, że ten etap akcji nie ma daty końcowej, a działania prowadzone będą do skutku.