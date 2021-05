Katowice. "Miszczowie parkowania" mogą się bać. Miasto mówi "dość!"

Od końca kwietnia Katowice rozpoczęły walkę o prawidłowe parkowanie w mieście. W ramach akcji "Wyzwanie: parkowanie!" ruszyła we wtorek mapa, na której mieszkańcy mogą zaznaczać miejsca, gdzie najczęściej można spotkać nieprawidłowo zaparkowane samochody.

Katowice. Specjalna mapa z miejscami nieprawidłowego parkowania

Od wtorku mieszkańcy mają możliwość oznaczania miejsc na specjalnej mapie, w których problemy z nieprawidłowym parkowaniem występują najczęściej oraz dołączenie do nich fotografii z "miszczami parkowania".

- Obserwujemy, że w ostatnich latach coraz częściej rozjeżdżane są trawniki i zieleńce. Niektóre pojazdy blokują chodniki, co stanowi duże utrudnienie dla rodziców z wózkami lub dla osób niepełnosprawnych. Dochodzi także do sytuacji, w których pojazd pozostawiony w niewłaściwym miejscu uniemożliwia dojazd karetce, straży pożarnej czy np. służbom miejskim wywożącym śmieci – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic . – Doszliśmy do punktu w którym należy powiedzieć "dość". Sam tytuł akcji jest przekorny, bo pokazuje, że dla niektórych osób zaparkowanie samochodu staje się swojego rodzaju wyczynem.