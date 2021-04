Katowice. Punkt informacyjny dla cudzoziemców. Pracownicy mówią w czterech językach

Pomoc w zakresie meldunku, pracy, dostępu do służby zdrowia czy szkoleń językowych uzyskają cudzoziemcy przyjeżdżający do Katowic w uruchomionym dla nich punkcie informacyjnym.

Punkt powstał w lokalu miejskim przy ul. Młyńskiej 5. Jego prowadzeniem zajmie się Fundacja In Corpore.

- Katowice są miastem otwartym na wszystkich, bez względu na narodowość czy wyznanie. Każdego roku przyjeżdża do nas wielu cudzoziemców, do pracy, na studia lub w innym celu. Chcemy, aby mogli poczuć się w Katowicach dobrze, dlatego powołujemy do życia specjalny punkt informacyjny. Ma to być miejsce, które ułatwi im aklimatyzację w mieście – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

W punkcie cudzoziemcy uzyskają informacje m.in. o meldunku, zatrudnieniu, dostępie do służby zdrowia, o szkoleniach językowych czy ofercie kulturalnej miasta.

Katowice. Punkt informacyjny dla cudzoziemców

- Wiemy, że cudzoziemcy przyjeżdżający do Katowic często nie wiedzą, gdzie się udać, aby załatwić konkretną sprawę. Będziemy im pomagać, kierować w odpowiednia miejsca i pomożemy z formalnościami. Nasi pracownicy posługują się językami ukraińskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim, co pomoże w kontaktach z osobami, które nie mówią po polsku – powiedziała prezes Fundacji In Corpore Iwona Sosnowska – Wieczorek

W grudniu 2020 został ogłoszony konkurs na prowadzenie punktu informacyjnegodla cudzoziemców.

- Fundacja In Corpore została wyłoniona w otwartym konkursie ofert. Organizacja spełniła wszystkie kryteria konkursowe i dlatego to właśnie im powierzyliśmy zadanie utworzenia tego punktu. Jako miasto przeznaczyliśmy dotację w wysokości 60 tys. złotych na realizację tego zadania. Punkt ma być czynny przez pięć dni w tygodniu, co najmniej przez 5 godzin dziennie – poinformowała Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej

