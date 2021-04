Katowice. Plany inwestycyjne ucieszą rowerzystów. Będą nowe ścieżki

Kluczowe z punktu widzenia komunikacyjnego będą dwie drogi rowerowe. Jedna z nich połączy ul. Gospodarczą (od tymczasowego przystanku autobusowego) z osiedlem Paderewskiego (ul. Graniczna i Pułaskiego). Ta trasa będzie liczyć będzie 1,5 km, zakładany koszt jej budowy to ok. 1,9 mln zł. Druga trasa, o długości 2,4 km, połączy Giszowiec z Nikiszowcem wzdłuż ul. Szopienickiej. Wartość tej inwestycji to 6 mln zł. Jeszcze w obecnym kwartale ogłoszone zostaną przetargi na roboty budowlane dla obu tych inwestycji.

Katowice. Nowe ścieżki rowerowe

Kolejna trasa, o długości 1,4 km połączy śródmiejską strefę "Tempo 30” z węzłem przesiadkowym Brynów. Ma służyć rowerzystom podróżującym z południowych dzielnic do centrum. Koszt tej inwestycji wyniesie 1,7 mln zł, trasa ma powstać do końca września. Inny z realizowanych projektów ma ułatwić ruch rowerowy pod rondem im. gen. Jerzego Ziętka od strony deptaka prowadzącego wzdłuż ulicy Chorzowskiej. Planowana jest budowa pochylni rowerowej umożliwiającej wygodny zjazd pod rondo i wyjazd spod niego. Koszt tego przedsięwzięcia to ok. 4,3 mln zł. Początek realizacji inwestycji ma nastąpić z końcem roku.