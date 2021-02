Bielsko-Biała. Chcesz pomóc zwierzakom? Oddaj zabawkę

Akcja "Zabawki ratują zwierzaki” to doskonała okazja by z jednej strony pozbyć się niepotrzebnych już gier, puzzli czy innych zabawek, a z drugiej nabyć je po okazyjnych cenach. Na końcu skorzystają na tym zwierzęta.

Bielsko-Biała. Oddając zabawkę pomagasz zwierzętom

Do tej pory Arka zorganizowała siedem edycji akcji i zebrała w ten sposób 29.500 zł. Pieniądze trafiły do organizacji na co dzień ratujących zwierzęta w okolicach Bielska-Białej. Wsparcie otrzymały takie organizacje jak: Ośrodek Rehabilitacji Mysikrólik, Na Pomoc Dzikim Zwierzętom, Stowarzyszenie KOTełkowa Drużyna, Fundacja Psia Ekipa oraz Fundacja Przystań Ocalenie, prowadząca schronisko dla zwierząt pod Pszczyną.

Akcja jest też kolejnym pomysłem wpisującym się w program edukacyjny Fundacji Arka "dajemy rzeczom drugie życie”, w którym zachęca ona do nowoczesnego i odpowiedzialnego podejścia do odpadów. - Wiele rzeczy można naprawić lub przekazać organizacji społecznej. Coraz bardziej popularne jest podejść do odpadów według strategii Unii Europejskiej 5R (reduce – zmniejszenie, reuse – ponowne wykorzystanie recycle - segregacja, recover – pozyskiwanie energii z odpadów, renew – odnawianie zasobów). jedną z nich jest reuse, czyli używanie rzeczy ponownie. Zasada ta przypomina, że można użyć wykorzystane już przedmioty w inny, kreatywny sposób. W ten sposób budowana jest kultura produkcji mniejszejliczby odpadów, a to wpływa na stan naszej planety – podkreślają członkowie Arki.