Katowice. Zebrano 110 tysięcy ton odpadów komunalnych. Rośnie segregacja

Katowice. Stawki za wywóz odpadów

Policja rozbiła międzynarodowy gang fałszerzy leków

Katowice. MPGK więcej pojazdów ekologicznych

W 2021 roku MPGK zamierza powiększyć tabor o co najmniej 6 kolejnych ekologicznych pojazdów. Do końca 2022 roku mają one stanowić 10 procent całej floty MPGK, a do 2025 – 30 procent.