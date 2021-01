Katowice. Przebudowa Alei Roździeńskiego. Miasto pokazało wizualizację

Inwestycja dotyczy przebudowy Alei Roździeńskiego przy wylocie z tunelu katowickiego, dokładnie na odcinku od węzła z ul. Dobrowolskiego i Dudy Gracza, aż do węzła z ul. Murckowską oraz Bagienną.

- Aleja Roździeńskiego pełni bardzo ważną rolę zarówno w ruchu lokalnym, jak i metropolitalnym. Jako część Drogowej Trasy Średnicowej jest dla mieszkańców Katowic jednym z kluczowych połączeń drogowych. Wysokie natężenie ruchu na tej drodze prowadzi często do tworzenia się korków, co bezpośrednio przekłada się na problemy mieszkańców, którzy chcą dojechać do Osiedla "Gwiazdy" bądź z niego wyjechać. Przebudowa Alei Roździeńskiego w tym rejonie przyniesie mieszkańcom Katowic realne korzyści. Wpłynie nie tylko na znaczące zwiększenie płynności ruchu i oszczędności w czasie oraz paliwie, ale też zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, redukcję emisji spalin i hałasu – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.