Katowice. Walka ze smogiem. Miasto dofinansuje wymianę pieca

Nabór potrwa do 4 czerwca, a jego realizacja planowana jest od II kwartału 2022 r. i będzie trwała do 30 kwietnia 2023 r. Liczba możliwych wymian w ramach projektu jest ograniczona, a o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Program pozwala na wymianę starego węglowego źródła ciepła (do 3 klasy włącznie) na jeden z systemów niskoemisyjnych: pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł gazowy lub kocioł na biomasę. Równolegle do zmiany źródła ciepła można także wnioskować o dofinansowanie do montażu systemu fotowoltaicznego, kolektorów słonecznych, wykonania lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, a także wykonania przyłącza ciepłowniczego oraz budowy albo przebudowy istniejącego przyłącza gazu lub energii elektrycznej.