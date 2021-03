Katowice. Będzie czyściej, po raz czwarty rusza akcja SprzątaMy Dzielnice

– Prawie połowa naszego miasta to tereny zielone: parki, lasy, skwery. Jednak abyśmy mogli cieszyć się ze spędzania czasu w tych miejscach, musimy wszyscy także o nie dbać – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dlatego zachęcam do włączenia się do akcji, w której każdy z mieszkańców może zadbać o Katowice – dodaje.