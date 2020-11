Śląsk. 54 zielone projekty w Katowicach

Nasadzenia nowych drzew, zazielenienie przystanków, budki lęgowe dla ptaków czy też zajęcia z recyclingu – to wszystko pomysły mieszkańców, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach I edycji tzw. Zielonego Budżetu. Katowiczanie zgłosili łącznie aż 128 projektów, spośród których 54, o łącznej wartości dwóch milionów złotych, zyskało największe uznanie w oczach ekspertów.

– Nasi mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzeba w ich otoczeniu. Podczas rozmów z katowiczanami coraz częściej słyszałem, że budżet obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać zgłaszanie ekologicznych pomysłów. Dlatego zdecydowałem, by od tego roku wydzielić dodatkowo tzw. Zielony Budżet. Projekty złożone przez mieszkańców bardzo nam się spodobały. Zrealizujemy aż 54 propozycje, które w najlepszy sposób wpisują się w proekologiczny rozwój naszego miasta – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Podobnie jak w przypadku budżetu obywatelskiego, projekty były weryfikowane od strony formalnej i merytorycznej. Ostatecznego wyboru zadań do realizacji dokonał zespół ekspertów złożony z przedstawicieli środowisk naukowych, organizacji pozarządowych oraz urzędników. W jego skład weszli m.in. specjaliści z Zakładu Zieleni Miejskiej, Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice, a także dr hab. Edyta Sierka z Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański z Politechniki Śląskiej oraz Olaf Józefoski, prezes Stowarzyszenia Wolnej Herbaty.

Komisja wyłoniła do realizacji 54 projekty, z czego cztery to pomysły ogólnomiejskie, a 50 ma charakter lokalny. – Wśród zadań wybranych z propozycji mieszkańców znalazły się m.in.: zazielenienie 22 przystanków – po jednym w każdej dzielnicy Katowic, odtworzenie małej retencji w Katowickim Parku Leśnym czy też urządzenie zielonego skweru przed Superjednostką.

Z kolei we wschodnich dzielnicach miasta – Nikiszowcu, Janowie, Szopienicach, Burowcu i Dąbrówce Małej – w ramach jednego wniosku pojawią się nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. W Brynowie powstanie ogród deszczowy, a w Kostuchnie łąka kwietna. Poza zazielenieniem miasta katowiczanie zgłosili propozycje, których realizacja oznacza wsparcie dla zwierząt.

W przyszłym roku na terenie Ligoty-Panewnik oraz Wełnowca-Józefowca pojawią się m.in. budki lęgowe dla ptaków miejskich, takich jak sikorki, szpaki i wróble, a w Koszutce nowe hotele dla owadów – wymienia Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej.

Wśród propozycji katowiczan pojawiły się również inicjatywy z dziedziny edukacji, która odgrywa kluczowe znaczenie w kształtowaniu proekologicznych zachowań wśród najmłodszych mieszkańców. Dzięki ogólnomiejskiemu projektowi "Zielona Szkoła – edukujemy ekologicznie" w wybranych klasach ósmych szkół podstawowych odbędą się zajęcia z zakresu tzw. zero waste (z ang. zero odpadów, zero marnowania).

W Ligocie-Panewnikach i Zawodziu odbędą się warsztaty dla dorosłych m.in. w zakresie domowej hodowli ziół w doniczkach z recyklingu, tworzenia ekologicznych środków czystości i kosmetyków czy też własnoręcznej budowy budek lęgowych dla ptaków. Z kolei aktywiści z Piotrowic i Ochojca zainicjowali Otwarty Klub Przyrodnika, czyli cykl zajęć edukacyjno-przyrodniczych, które wzbogacą ofertę zajęć kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez Miejski Dom Kultury „Południe”. W pakiecie propozycji znalazły się m.in. tematyczne prelekcje i wycieczki piesze po okolicznych terenach zielonych, które pozwolą poznać przyrodę tej części miasta.

W ramach 3-milionowej puli Zielonego Budżetu nie zostały zagospodarowane środki w wysokości miliona złotych, co wynikało m.in. z podziału środków na poszczególne dzielnice, liczby złożonych wniosków i oceny zespołu ekspertów.

Decyzją prezydenta środki te nie wrócą jednak do budżetu miasta, ale trafią do Zakładu Zieleni Miejskiej. – Milion złotych zostanie przeznaczony m.in. na nasadzenie nowych drzew na rynku i ul. 3 Maja. W ramach tej kwoty zostaną też zrealizowane projekty ogólnomiejskie z Zielonego Budżetu, które co prawda nie zmieściły się w puli dostępnych środków, ale zyskały uznanie komisji ekspertów. Mam tu na myśli obsadzenie bluszczem muru kolejowego w centrum miasta czy też zakup tomografu do badania drzew – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowice są jednym z niewielu miast w Polsce, które zdecydowały się wprowadzić Zielony Budżet. Lista zadań przeznaczonych do realizacji na 2021 rok została opublikowana na stronie www.bo.katowice.eu. Warto przypomnieć, że Zielony Budżet jest kolejnym narzędziem partycypacyjnym, za pomocą którego mieszkańcy mogą realnie wpływać na swoje otoczenie. Od kilku lat funkcjonują w Katowicach m.in.: budżet obywatelski (największy w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca wśród miast wojewódzkich), aplikacja do zgłaszania usterek w przestrzeni publicznej https://naprawmyto.pl/katowice, za pomocą której rozwiązano ponad 12 tys. zgłoszonych problemów czy też aplikacja https://wcopdrzewo.katowice.eu/, dzięki której mieszkańcy zyskali możliwość wskazywania miejsc do nasadzania drzew.

W Szopieniach przy ul. Bednorza powstanie pas zieleni (fot. S. Braksator-Malina)

ZIELONY BUDŻET W LICZBACH

3 mln zł – to łączna pula Zielonego Budżetu

286 tys. zł – tyle kosztować będzie realizacja najdroższego projektu, zgłoszonego przez Piotra Łączniaka, którego efektem będzie zazielenienie pięciu wschodnich dzielnic

128 – tyle wniosków złożyli mieszkańcy

40 – tyle krzewów owocowych zostanie nasadzonych w Ligocie w ramach ogólnodostępnego ogrodu – sadu dzięki projektowi Klaudii Kuraś

22 – tyle przystanków zazieleni się dzięki wnioskowi Ewy Piskor

