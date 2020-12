Katowice. Miasto reaguje na nadchodzące obostrzenia. Dłużej pojeździmy na łyżwach

Zgodnie z ogłoszonymi przez premiera Mateusza Morawieckiego nowymi obostrzeniami, które mają wejść w życie 28 grudnia, do 18 stycznia zamknięte zostaną m.in. lodowiska. W Katowicach zakaz obejmie więc m.in. plenerowe lodowiska na rynku i w dzielnicy Murcki. Oba obiekty cieszyły się dotychczas bardzo dużą popularnością. Szacunki wskazują, że średnia liczba zainteresowanych była nawet o 100 procent wyższa, niż w ubiegłym roku.

Dłuższy czas pracy lodowisk w Katowicach

– Absolutnie rozumiemy konieczność wprowadzenia nowych regulacji. Spodziewamy się jednak, że w związku z tym w najbliższych dniach zainteresowanie lodowiskami będzie jeszcze większe, powodując, pomimo zachowania szeregu procedur, zwiększenie ryzyka zakażenia – mówi Waldemar Bojarun, zastępca prezydenta Katowic, nadzorujący działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach, zarządcy lodowisk. – Dlatego zdecydowaliśmy się wydłużyć czas dostępności obiektów, aby zainteresowanie mieszkańców mogło się rozłożyć na dłuższe okresy. Stąd decyzja o otwarciu lodowiska przez wszystkie dni świąteczne, także w nocy. Jeździć będzie można od 26 grudnia od godziny 9.00 do 27 grudnia do godziny 21.00 non stop – dodaje. Przez cały czas czynna będzie wypożyczalnia łyżew.