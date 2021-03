Katowice. Kobieta z zawałem odesłana do innego szpitala. Tak zdecydował ochroniarz

We wtorek wieczorem żona pana Romualda z Katowic źle się poczuła. Jak tłumaczył w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim miała duszności i nie mogła chodzić. Samochodem zawiózł ją więc do najbliższego szpitala, dysponującego izbą przyjęć, był nim Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach.

Katowice. Miała zawał, ale ochroniarz skierował ją do innego szpitala

Mąż próbował zaprowadzić chorą do szpitala pod rękę, ale kobieta nie była w stanie pokonać nawet krótkiego dystansu z parkingu. Sam więc poszedł poprosić o pomoc. - Drzwi otworzył ochroniarz poruszający się o lasce. Poprosiłem, żeby mnie wpuścił na izbę przyjęć, która wiedziałem, że tutaj działa. Mówiłem, że ta kobieta, która tam stoi, za chwilę się przewróci i dojdzie do tragedii. Pan oświadczył mi, że tu już nie ma oddziału internistycznego, tu jest kartka, ja tego nawet nie czytałem, bo byłem w szoku. Powiedział, że tu jest tylko okulistyka i żeby udać się do szpitala w Murckach – relacjonował pan Romuald.