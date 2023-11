Jechał wprost pod pociąg. Nagranie z kabiny maszynisty

Niebezpieczna sytuacja na przejeździe kolejowym w powiecie pszczyńskim na Śląsku. Kamera w kabinie maszynisty zarejestrowała moment, w którym na niestrzeżonym przejeździe mogło dojść do tragedii. Kierujący toyotą na początku nie zauważył pociągu i niemalże wjechał na torowisko pod nadjeżdżającą maszynę. Na szczęście maszynista w porę zareagował i zaczął zwalniać. Tylko to zapewniło kierowcy czas na szybki manewr cofania i uniknięcia zderzenia. Sytuacja była skrajnie niebezpieczna, a policja opublikowała nagranie ku przestrodze. "Dużą nieodpowiedzialnością wykazał się kierowca samochodu osobowego na przejeździe kolejowym w powiecie pszczyńskim. Auto stanęło bardzo blisko torów i kierujący w ostatniej chwili zdążył wycofać pojazd przed nadjeżdżającym składem. Zdarzenie zarejestrowała kamera maszynisty. Publikujemy nagranie ku przestrodze, aby pokazać, że chwila nieuwagi na jezdni może doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji" - przekazała policja w oświadczeniu.