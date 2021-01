Jastrzębie Zdrój. Znęcał się nad najbliższymi, musi opuścić mieszkanie

Od dłuższego czasu trwał koszmar kobiety i 13-letniej córki, które mieszkały ze swoim oprawcą w jednym z bloków w centrum Jastrzębia Zdroju. Mężczyzna nadużywał alkoholu, pod którego wpływem stawał się agresywny. Znieważał swoją żonę i córkę, a podczas awantur groził im pozbawieniem życia oraz dopuszczał się rękoczynów. Kobieta czuła się bezradna, bo koszmar rozgrywał się w czterech ścianach mieszkania. Pod koniec grudnia wreszcie przełamała się i wezwała na pomoc mundurowych. Policjanci zatrzymali agresora. Dzielnicowy, korzystając z nowym uprawnień, wydał 40-latkowi nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do niego.

Jastrzębie Zdrój. Znęcał sie nad żoną i córką

Policja przypomina, że przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego, niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego, wieku, płci, wykształcenia. Może przybierać formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz ekonomicznej. Wszystkie te formy mogą występować jednocześnie albo niezależnie od siebie. Od 30 listopada 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 956). Dzięki wejściu w życie tzw. ustawy antyprzemocowej, na jej podstawie Policja otrzymała nowe uprawnienie w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu, policja będzie zobowiązana do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy nakaz lub zakaz nie są naruszane, przy czym pierwsze sprawdzenie odbywać się będzie następnego dnia po wydaniu nakazu lub zakazu. W przypadku niestosowania się osoby do wydanego przez policję zakazu lub nakazu, ustawodawca przewidział sankcje w kodeksie wykroczeń (czyn zabroniony art. 66b), który przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.