Świętochłowice. Znęcał się nad matką, zagroził jej śmiercią, musi opuścić mieszkanie

Policjanci ze Świętochłowic pojechali na kontrolę do jednego z mieszkań na terenie miasta, gdzie w rodzinie miało dochodzić do przemocy. Na miejscu mundurowi ustalili, że 55-letni świętochłowiczanin praktycznie dzień w dzień awanturuje się ze swoją matką oraz kieruje wobec niej wulgaryzmy. Gdy w trakcie kolejnego wybuch agresji zagroził jej pozbawieniem życia, zdenerwowana kobieta postanowiła przerwać milczenie i powiadomiła policję. - Natychmiastowe działania mundurowych szybko potwierdziły ten fakt. Okazało się, świętochłowiczanin stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia swojej 77-letniej matki. Jak ustalili śledczy, mężczyzna od kilkunastu lat regularnie ubliżał starszej kobiecie. Dzięki wejściu w życie tzw. ustawy antyprzemocowej policjanci skorzystali z przysługujących uprawnień i wydali mężczyźnie zakaz zbliżania się do matki oraz jej bezpośredniego otoczenia, a także natychmiastowy nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania.

Przypomnijmy, że od 30 listopada 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Na ich podstawie policja otrzymała nowe uprawnienie w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Okresie obowiązywania nakazu lub zakazu obowiązuje do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy nie są one naruszane, przy czym pierwsze sprawdzenie odbywa się następnego dnia po wydaniu nakazu lub zakazu.