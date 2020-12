Rybnik. Znęcał się nad ojcem, musiał opuścić mieszkanie

W środę wieczorem rybniccy funkcjonariusze otrzymali informację, że w jednym z mieszkań przy ul. Wrębowej może dochodzić do przemocy w rodzinie. Interwencja stróżów prawa potwierdziła doniesienie. - Okazało się, że 35-letni mężczyzna stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia swojego 63-letniego ojca. Jak ustalili śledczy, rybniczanin od września 2017 roku regularnie wyzywał i ubliżał ojcu. Wielokrotnie też miał go szarpać, popychać i uderzać dłonią w twarz - opisywali policjanci. Policja wydała 35-latkowi nakaz opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do poszkodowanego.