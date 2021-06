Jastrzębie-Zdrój. Wjechał w latarnię i uruchomił lawinę

Dyżurny z jastrzębskiej komendy został poinformowany o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Północnej. Według zgłoszenia, prawdopodobnie pijany kierowca wjechał w słup oświetleniowy. - Policjant ruchu drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który właśnie tam przejeżdżał i widział, jak kierujący próbuje odjechać z miejsca zdarzenia, wraz z innym świadkiem ruszyli za nim i zatrzymali go do czasu przyjazdu stróżów prawa – podała policja w Jastrzębiu-Zdroju.