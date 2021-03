Horror pod Zawierciem. Wyrok dla matki. "Dziecko udusiła skarpetą i wrzuciła do rzeki"

Sąd Okręgowy w Częstochowie wydał wyrok w sprawie głośnej śmierci noworodka pod Zawierciem. 19-letnia obecnie matka została skazana za uduszenie dziecka i wrzucenie go do rzeki. Kara to rok więzienia.

Źródło: Agencja Gazeta , Fot: Jakub Orzechowski