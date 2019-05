Zwłoki noworodka w rzece. 17-letnia matka przyznała się do zabójstwa

Matka noworodka, którego zwłoki znaleziono 1 maja w rzece Krztynia w Grabcu, usłyszała zarzut zabójstwa dziecka - dowiedział się "Dziennik Zachodni”. 17-letnia Dorota D. przyznała się. Złożyła bardzo obszerne wyjaśnienia.

Nastolatka ze względu na stan psychiczny przebywała do tej pory w specjalistycznym ośrodku na Śląsku. Została zatrzymana bezpośrednio po wyjściu ze szpitala. Zdecydowano o aresztowaniu jej na trzy miesiące.

Przeprowadzono sekcję zwłok noworodka, jednak nie udało się ustalić, czy dziewczynka żyła w chwili, gdy wrzucono je do rzeki. Jedyną pewną informacją jest to, że 17-letnia matka donosiła ciążę, a ciało noworodka było w wodzie od kilku do kilkudziesięciu godzin.