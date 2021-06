Gliwice. Stare opony i meble w potoku. Zwiększają ryzyko podtopień

Wylot potoku Wójtowianka w sąsiedztwie ul. Nowy Świat to newralgiczne miejsce na mapie zagrożeń powodziowych. Potok spływa po spadzistym terenie i podczas obfitych opadów poziom wody szybko się tu podnosi. Odpływ do kanalizacji deszczowej jest utrudniony, bo Wójtowianka łączy się tuż obok z Ostropką, a wszystkie wody przepływają razem do Kłodnicy w przedwojennym, podziemnym kanale o ograniczonej przepustowości.