Dąbrowa Górnicza. Troje nastolatków pobiło mężczyznę, odpowiedzą przed sądem

Podejrzani to 19 i 18-latni mężczyźni oraz 16 latka. Nastoletnia mieszkanka Siemianowic Śląskich za czyny karalne polegające na pobiciu oraz zniszczeniu mienia odpowie przed sądem rodzinnym. 19-letniemu mieszkańcowi Katowic za popełnione przestępstwo grozi kara do pięciu lat więzienia, natomiast 18-latkowi mieszkającemu w Świętochłowicach za groźby karalne, grozi kara do dwóch lat za kratkami.