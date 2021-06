Dąbrowa Górnicza. Kąpieliska nad Pogorią otwarte i bezpieczne

Dąbrowa Górnicza. Kąpieliska nad Pogorią I i III otwarte

Największym problemem są pijani plażowicze. - Dużym problemem jest korzystanie z kąpielisk przez osoby pod wpływem alkoholu, spożywanie go na sprzęcie pływającym i doprowadzanie się do stanu upojenia. W takich sytuacjach często interweniujemy i sprowadzamy do brzegu tych, którzy nie są w stanie zrobić tego samodzielnie. Bardzo często spotykamy się też z brakiem opieki nad dziećmi. To bardzo niebezpieczne sytuacje, bo wtedy istnieje ryzyko, że maluch znajdzie się w wodzie. Zwykle jednak dziecko się gubi na plaży, odnajdujemy je całe i zdrowe, więc wszystko się dobrze kończy – opowiada Andrzej Latosik, prezes dąbrowskiego WOPR.