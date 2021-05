Dąbrowa Górnicza. Masz pomysł co zmienić? Rusza nabór projektów do budżetu obywatelskiego

Nabór projektów potrwa od 11 do 24 maja. - Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec. Mogą to być inwestycje zmieniające otoczenie, ale też przedsięwzięcia "miękkie”, czyli edukacyjne, rekreacyjne, sportowe albo kulturalne. Ważne, żeby ich zasięg był ogólnomiejski, czyli wykraczający poza jedno osiedle – informują urzędnicy dąbrowskiego magistratu.

W sierpniu – po sprawdzeniu pod kątem kosztorysowym, technicznym czy formalnym – lista projektów, które będą możliwe do realizacji, zostanie opublikowana. Spośród nich, we wrześniu, dąbrowianie wybiorą zadanie bądź zadania do wykonania w przyszłym roku.