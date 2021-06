Bielsko-Biała. Przemarsz wandala, straty na blisko 10 tysięcy złotych

Bielsko-Biała. Przemarsz wandala

Okazał się nim być 20-letni bielszczanin. Mężczyzna był trzeźwy. Zanim trafił w ręce policji podawał strażnikom miejskim nieprawdziwe dane osobowe, co jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do piciu tysięcy złotych. Został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej izby zatrzymań.