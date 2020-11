Częstochowa. Oszuści nie dają za wygraną. Tym razem upatrzyli sobie 86-latkę

Obserwowani złodzieje

Daleko nie uszli, bo od dłuższego czasu byli obserwowani przez kryminalnych z Częstochowy. Zostali zatrzymani bezpośrednio po kradzieży. Wszystko co na chwilę straciła kobieta, w całości do niej wróci.

Zatrzymani to mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Częstochowy . Cała czwórka przyznała się do popełnienia zarzucanego im czynu. Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara 5 lat więzienia

Policja apeluje i przypomina seniorom, by uważali na to z kim rozmawiają, nie wpuszczali do domu nieznajomych, sprawdzali tożsamość osób, które pukają do ich drzwi i by nie pokazywali oraz nie przekazywali nikomu swoich kosztowności oraz oszczędności.