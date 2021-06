Częstochowa. Filtr powietrza w centrum miasta. Nowe tory tramwajowe ze specjalnych płyt

Częstochowa. Nowe tory tramwajowe ze specjalnych płyt

Jest to modyfikacja w stosunku do pierwotnych założeń projektu, bo na odcinku śródmiejskim miało funkcjonować tzw. torowisko zielone. Takie będzie ostatecznie na odcinku 350 m (700 metrów torowiska) od skrzyżowania alei Kościuszki z ul. Jasnogórską do alei NMP.