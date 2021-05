Czeladź. Podwójna korzyść, wyrzucisz elektrośmieci, w zamian powstaną ule i dzieła sztuki

- Pojawienie się czerwonych pojemników na elektryczne śmieci to dobra wiadomość dla naszego miasta i wszystkich mieszkańców. Teraz możemy bez problemów pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Co ważne, można to zrobić bezpiecznie i z pożytkiem dla środowiska. Musimy pamiętać, że elektryczne śmieci zawierają wiele niebezpiecznych substancji, które stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego i dla naszego zdrowia. Jestem pewien, że mieszkańcy Czeladzi będą chętnie korzystać z czerwonych pojemników – mówi burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec.