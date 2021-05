Czeladź. Koniec z żartami. Miasto ma dworzec

W Czeladzi zakończyła się największa w historii miasta inwestycja drogowa. Jej częścią była m.in. budowa dworca autobusowo-tramwajowego. Z tej okazji w mieście odbyła się impreza "Spotkajmy się na dworcu w Czeladzi”. - To okazja, by oddać do dyspozycji mieszkańców nasz dworzec, który już od czerwca zatętni życiem. W tym właśnie miesiącu na dotychczasowej pętli tramwajowej zagoszczą także autobusy. Na razie linie 43, 88, 133 i 935 a w przyszłości także przyspieszone linie metropolitalne M17 i M25 i jakaś linia dalekobieżna – mówi Zbigniew Szaleniec.