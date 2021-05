Czeladź. Największa inwestycja drogowa w historii miasta zakończona. Kosztowała 44 mln zł

To była największa inwestycja drogowa w historii miasta. – Inwestycja, która jest objęta siedmioletnią gwarancją, kosztowała łącznie 44 348 869,60 zł, z tego 30 mln zł pochodziło z dotacji unijnej, a prawie 2,6 mln zł z dotacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jeżeli do tego dodać około 4 mln, które wydały inne instytucje, realizujące swoje inwestycje powiązane z naszą, łączny koszt budowy węzłów przesiadkowych i ścieżek rowerowych kosztował ok. 48 mln zł. Miasto dołożyło do niej tylko nieco ponad 11 mln zł - mówi Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.