Czechowice-Dziedzice. Ukradł karę płatniczą, a potem potraktował ją jak swoją

Na trop 48-latka kryminalni z czechowickiego komisariatu trafili niedługo po tym, kiedy do ich jednostki przyszła 58-letnia mieszkanka Czechowic-Dziedzic. Kobieta zgłosiła, że ktoś wykradł jej kartę płatniczą i, że z konta znikają jej pieniądze. Zanim kobieta zdążyła ją zablokować, z jej rachunku zniknęło ponad 1.300 złotych.

Czechowice-Dziedzice. Płacił cudzą kartą płatniczą

Policjanci wszczęli dochodzenie. Prześledzili historii transakcji zbliżeniowych dokonanych kradzioną kartą i we wskazanych miejscach przejrzeli zapis z kamer monitoringu. Szybko uzyskali wizerunek sprawcy kradzieży, ustalili jego tożsamość i adres pobytu. Policjanci pojechali do mieszkania mężczyzny. Zaskoczony 48-latek przyznał się do kradzieży karty i wykorzystania jej podczas płacenia za swoje zakupy.