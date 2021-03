Cieszyn. Uwaga kinomani, nowy termin festiwalu

Organizatorzy swoją decyzję uzasadnili zmianą dat innych imprez filmowych prezentujących kinematografię regionu, w tym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. - Sytuacja pandemiczna zmienia plany wielu organizatorów wydarzeń kulturalnych, którzy wierząc, że w miesiącach letnich dojdzie do stopniowego złagodzenia ograniczeń, przenoszą terminy swoich imprez.Wielu z nich poszukuje bardziej odpowiednich terminów - takich, żeby ich festiwale mogły odbyć się zarówno w obecności widzów, jak i gości. Właśnie z tego powodu organizator Festiwalu w Karlowych Warach ogłosił kilka dni temu jego przesunięcie z początku lipca na koniec sierpnia. To jednak oznacza, że nowa data koliduje z pierwotnie zaplanowanym terminem naszego przeglądu. Aby "Kino na Granicy" mogło zaoferować widzom program z udziałem czeskich twórców filmowych, zdecydowaliśmy się przesunąć go na termin wcześniejszy, niż wstępnie zakładana druga połowa sierpnia – wyjaśnił Martina Novosada, dyrektor programowy Przeglądu po stronie czeskiej.