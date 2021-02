Nowe obostrzenia. Pandemia się rozlewa, koronawirus uderza w kolejne regiony

Nowe obostrzenia. Pandemia uderza w kolejne regiony

W województwie warmińsko-mazurskim notuje się rekordowe wzrosty zakażeń: we wtorek zdiagnozowano tam 725 nowych przypadków. W powiecie olsztyńskim pozytywny wynik testu otrzymała w ciągu ostatniej doby niemal co druga (!) badana osoba.

Trzecia fala koronawirusa. Strach przed mutacjami

Dlatego rząd jest szczególnie zirytowany znacznym rozluźnieniem stosunku części Polaków do reżimu sanitarnego, a to - jak wskazują nasi rozmówcy - "niestety może mieć bardzo duży wpływ na rozwój epidemii w Polsce". - Dyscyplina społeczna się załamała - nie ukrywa jeden z naszych rozmówców.

Koronawirus w Polsce. Obowiązujące obostrzenia

Przypomnijmy: od 12 lutego zostały na dwa tygodnie (do 26 lutego) zniesione niektóre z obostrzeń wprowadzanych w wyniku pandemii koronawirusa. Hotele są otwarte dla wszystkich w reżimie sanitarnym, jednak dostępnych jest 50 proc. pokoi, zaś posiłki są serwowane tylko do pokoi.

I to się nie zmieni: siłownie i restauracje pozostają w lockdownie. W regionach najbardziej dotkniętych koronawirusem może dojść natomiast do ponownego zamknięcia instytucji kulturalnych - kin czy teatrów.

Nowe obostrzenia już od soboty. Maseczki tak, przyłbice nie

Jakie maseczki od soboty? To już pewne. Wojciech Andrusiewicz zdradza szczegóły

Koronawirus znów atakuje. Przed nami kolejne rekordy zakażeń?

- Na pewno nałożyły się na to dwa czynniki. Po pierwsze nierozsądne luzowanie obostrzeń, łącznie z tym, że część osób zupełnie przestała stosować się do zasad sanitarno-epidemiologicznych. Jako społeczeństwo zlekceważyliśmy obostrzenia, co dobitnie było widać podczas głośnego weekendu w Zakopanem. Druga sprawa to działania odgórne: nie zwróciliśmy adekwatnej uwagi na nowe warianty SARS-CoV-2. One charakteryzują się wyższą transmisyjnością, czyli lepiej się rozprzestrzeniają, więc wiadomo, że będą wywoływały większą liczbę zakażeń - podkreśla dr Bartosz Fiałek, specjalista w dziedzinie reumatologii, Przewodniczący Regionu Kujawsko-Pomorskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.