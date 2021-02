Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski bez żadnych wątpliwości o III fali pandemii

W ostatnich dniach raporty Ministerstwa Zdrowia o przyroście zakażeń w Polsce pokazują wyraźne wzrosty wykrywalności nowych przypadków koronawirsua. W programie "Tłit" pytaliśmy ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, czy oznacza to, że możemy już mówić o trzeciej fali pandemii w Polsce. Polityk nie miał w tej kwestii żadnych wątpliwości. - Absolutnie my już trzecią falę mamy. Pytanie jest o to, jaka będzie skala tej trzeciej fali - powiedział. Niedzielski stwierdził, że są dwa czynniki, które wpłyną na rozwój trzeciej fali koronawirusa w Polsce. Pierwszym jest udział brytyjskiej mutacji SARS-CoV-2 wśród wykrywanych zakażeń, a drugim dyscyplina społeczna. Minister zdrowia podkreślił, że w ostatnim czasie znacznie rozluźnił się stosunek Polaków do reżimu sanitarnego, a to niestety może mieć bardzo duży wpływ na rozwój epidemii w Polsce.