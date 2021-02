Koronawirus. Mamy już dwie epidemie. "Stary SARS-CoV-2" i znacznie groźniejszy wariant brytyjski

To najprawdopodobniej brytyjska mutacja odpowiada za wzrost zakażeń w ostatnich dniach. W środę w Polsce potwierdzono 12 146 infekcji. Województwo warmińsko-mazurskie znajduje się na czwartym miejscu zestawienia z 970 przypadkami. Janusz Dzisko, szef WSSE w Olsztynie poinformował, że w 16 z losowo przebadanych 24 próbek potwierdzono brytyjską mutację koronawirusa.

Trzecia fala. Możliwe 20 tys. zakażeń dziennie

Wzrost zakażeń. "Trzeba zamykać"

Rozmówca WP podkreślił, że jego rekomendacją dla rządzących jest ograniczenie działalności galerii handlowych oraz szkół. W klasach I-III uczy się 1,2 mln dzieci. Ich kontakty to łatwa droga do przeniesienia zakażeń na członków rodziny.

- Uważam, że miękkie działania, jak apele ministra zdrowia o noszenie lepszych maseczek czy bardziej odpowiedzialne zachowanie Polaków, na niewiele się zdadzą. Niestety, ale trzeba znowu zamykać - mówi dalej Rakowski. - Minimum to zamknięcie szkół w powiatach, gdzie jest najwięcej zakażeń w stosunku do liczby ludności. Galerie handlowe znowu powinny stać się miejscem niezbędnych zakupów, a nie okazją do spacerów po sklepach - ocenia naukowiec.